Segundo a autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo, "o plano de ação visa a entrega ao domicílio de bens de primeira necessidade e medicação e a execução de pequenas reparações às pessoas mais vulneráveis, por doença crónica, com mais 65 anos de idade ou condição social, e que não disponham de retaguarda familiar".

"O apoio pode ser requerido para o número de telefone 238 310 235/7, sendo posteriormente validado pelo serviço de Ação Social e Saúde da autarquia, que procederá à entrega dos bens solicitados", sublinha o município de Seia numa nota enviada à agência Lusa.

De acordo com a fonte, o serviço funcionará nos dias úteis, entre as 09:00 e as 17:00, e pretende "favorecer a permanência das pessoas em casa, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, minimizando os riscos de contágio e propagação da Covid-19".

O município de Seia também criou um grupo de trabalho para acompanhar em permanência a evolução da situação, em estreita articulação com as autoridades de Saúde, Proteção Civil, GNR, Juntas de Freguesia e outros parceiros sociais.