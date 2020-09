Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Serpa, no distrito de Beja, refere que o executivo municipal, liderado pela CDU, "está apreensivo quanto ao arranque" do ano letivo 2020/2021, "num momento tão conturbado como o que vivemos devido à doença covid-19".

"Muitas são as medidas que a autarquia tem vindo a tomar para que a prevenção seja a nota dominante, contudo, a não colocação de mais pessoal auxiliar nas escolas, por parte do Ministério da Educação, está a criar constrangimentos, até porque a limpeza e desinfeção são, mais do que nunca, fundamentais", alerta o município.

A autarquia frisa que "está a fazer um esforço para a colocação" de mais auxiliares nas escolas e já contratou "mais 16 trabalhadores, totalmente suportados pelo orçamento da câmara", além dos contratualizados através de protocolo com o Ministério da Educação.

"Também os transportes escolares estão a ser afetados", lamenta, referindo que a autarquia já adicionou mais três circuitos especiais para transporte de alunos aos 16 que estavam previstos no plano elaborado na preparação do novo ano letivo pelo município em acordo com os dois agrupamentos de escolas do concelho e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa.

Atualmente, os circuitos especiais para transporte de alunos são 19, precisa o município, indicando que já pediu à empresa Rodoviária do Alentejo para efetuar o desdobramento de carreiras, suportado pela câmara, para que sejam cumpridas as regras relativas à lotação de autocarros definidas pela Direção-Geral da Saúde, já que "só podem ser ocupados dois terços dos lugares".

A Câmara de Serpa indica que "está em permanente diálogo" com escolas, pais, professores e trabalhadores, "reforçando os meios e resolvendo os problemas que estão a ser reportados, muitas vezes além das suas responsabilidades, mas sempre tentando minimizar as dificuldades vividas pela comunidade escolar".

O município explica que o novo ano letivo foi planeado "em conjunto" pela autarquia, pelos dois agrupamentos escolares do concelho e pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa.

E de todas as reuniões dos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas e do Conselho Municipal de Educação "saíram preocupações" no âmbito da pandemia de covid-19.