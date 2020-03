O esforço e união dos 14 municípios do distrito também foi destacado por Carlos Pinto de Sá , vice-presidente do conselho intermunicipal da CIMAC, que considerou importante proteger a “linha da frente” do combate à covid-19.

“Aquilo que constatamos é que há, como é conhecido, uma falta de equipamentos médicos hospitalares, em particular aqueles da ‘linha da frente’, ou seja, aqueles que, por um lado, têm que responder aos doentes e, por outro, aqueles que têm de proteger os profissionais de Saúde”, disse.

Segundo o também presidente da Câmara de Évora (CDU), o que a CIMAC quis foi “contribuir para que o hospital de Évora possa aumentar a sua capacidade de prestação de serviços”, com os seis ventiladores e com “a possibilidade de adquirir outros equipamentos com o mesmo objetivo”, em consonância com a administração hospitalar.

Pinto de Sá frisou que os municípios já receberam “um conjunto de ofertas a vários níveis” por parte de privados e que, quem se quiser contribuir para esta campanha para angariar dinheiro para adquirir material para o hospital “poderá juntar-se”.

O outro vice-presidente do conselho intermunicipal da CIMAC, António Recto, autarca de Redondo, eleito por um movimento independente, saudou a mobilização dos municípios e salientou que a pandemia da covid-19 é “uma guerra” na qual todos têm de “ser soldados”, não podendo os autarcas “ficar alheios a uma situação de carência de material médico para fazer face às necessidades prementes se estão a verificar e a uma tendência de agravamento da situação”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

De acordo com o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O Alentejo continua hoje com cinco infetados e não regista mortes.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.