As redes sociais na China estão ao rubro devido à pandemia de Covid-19, tudo devido aos números de mortes que o governo de Xi Jinping têm revelado, associados à pandemia.

Desde dezembro foram reportadas 22 mortes, mas a população chinesa desconfia, sobretudo devido ao falecimento nas últimas semanas de algumas figuras públicas, a última das quais o ator Gong Jintang, que morreu aos 83 anos no dia de Ano Novo.

Já em dezembro tinha falecido a cantora Chu Lanlan, de apenas 40 anos, poucos dias após a China ter levantado as rígidas medidas de controlo de propagação da Covid-19.

Outras figuras como o realizador Wang Jingguang, de 54 anos, ou o antigo futebolista Wang Ruoji, de 37, estão entre as mortes. O motivo oficial das mortes não foi, mais uma vez revelado, mas no caso destes dois a imprensa confirmou que terão falecido de covid-19.

Estas mortes, associadas a outras, fazem o povo chinês levantar dúvidas sobre os números reais de Covid-19, nomeadamente porque no caso destas celebridades a morte não era esperada e nunca foram divulgadas as razões das mesmas. Nem mesmo as famílias confirmaram os motivos.

“Muitas figuras públicas morreram, muitas delas faleceram ainda jovens. Estas mortes foram tornadas públicas, mas ainda houve muitas outras pessoas comuns que sofreram e morreram que não foram mencionadas ", escreveu o influencer da Weibo Haishang Yilanghua.