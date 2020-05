"Desde então, aguardamos a autorização da ERS (condição legalmente necessária) para que a mudança para as novas instalações possa ser concretizada, estando estas prontas para entrar em funcionamento desde essa data", especifica a empresa.

O caso foi alvo de uma reportagem da SIC, emitida na terça-feira, em que vários doentes que fazem hemodiálise na clínica da Nefroserve em Viana do Castelo acusam a empresa de não cumprir as normas da DGS, estando alarmados com o risco de contágio da Covid-19.

Aquela unidade está instalada no hospital de Santa Luzia, na cidade de Viana do Castelo, gerido pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Contactada pela Lusa, fonte da administração da ULSAM explicou que a Nefroserve "é uma entidade autónoma e juridicamente independente, que ocupa as instalações do hospital de Santa Luzia, é uma entidade privada com contrato com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a prestação daqueles cuidados.

A ULSAM adiantou ter "recomendado à direção clínica da Nefroserve o cumprimento da orientação nº. 17/2020 da DGS por forma a acautelar os riscos na realização de hemodiálise em prol do interesse superior dos doentes".

"Relativamente ao novo espaço, a Nefroserve deu conhecimento a ULSAM do pedido de licenciamento a ERS, pese embora, não nos compete pronunciar-nos, sendo o licenciamento da legitimidade da Entidade Reguladora de Saúde", especifica a ULSAM.

Também o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, manifestou-se "apreensivo e preocupado" com a situação denunciada pelos doentes, garantindo já terem sido atribuídas pela autarquia "todas as licenças necessárias à abertura das novas instalações, nomeadamente a licença de construção e de utilização, esta última em dezembro de 2018".

O autarca socialista disse desconhecer razões pelas quais a entidade privada ainda não abriu o novo espaço situado no limite entre as freguesias de Areosa e Carreço.

"A informação que disponho é que faltará um licenciamento específico na área de saúde", referiu.