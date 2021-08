O centro financeiro impõe uma das quarentenas mais restritivas e longas do mundo para todos os viajantes oriundos do exterior. Estas medidas limitaram o número de casos de covid-19 a cerca de 12.000, entre um universo de 7,5 milhões de habitantes.

Nos últimos 18 meses, muitos residentes não puderam visitar as suas famílias que vivem no exterior. Pessoas que chegam de países considerados de alto risco, em particular dos Estados Unidos, França ou Reino Unido, devem cumprir uma quarentena de 21 dias num hotel.

Mas a atriz, de 54 anos, foi autorizada a contornar essas medidas.

O Gabinete de Desenvolvimento Económico e Comercial da cidade confirmou que a estrela australiana e outros membros da equipa de filmagem receberam uma isenção para “trabalho profissional específico”.

Desde o desembarque, em 12 de agosto, em Hong Kong, num jato particular oriundo da Austrália, os jornais seguiram cada um dos seus passos, nomeadamente quando Nicole Kidman foi às compras, dois dias depois de chegar e, em seguida, visitou o distrito de Sai Wan, na Ilha de Hong Kong.

Nicole Kidman é a produtora executiva da série “Expats”, baseada no livro de Janice YK Lee (2016), que narra a vida de sonho de três mulheres norte-americanas na cidade.

Desde a sua chegada, proliferaram comentários nas redes sociais sobre as isenções para a elite estrangeira que vive em Hong Kong, numa época em que qualquer dissidência é reprimida por Pequim.

No Facebook, o grupo “Pessoas em quarentena em Hong Kong” está repleto de comentários sobre como os estrangeiros que residem na cidade não podem ver as suas famílias há quase dois anos por causa das medidas.

Elizabeth Quat, uma deputada pró-Pequim, disse estar “preocupada com esta isenção concedida pelo Governo” e admitiu ter “recebido uma série de reclamações de residentes de Hong Kong”.

Isenções são concedidas a certos executivos seniores numa base de exceção.

Esta isenção de quarentena para Nicole Kidman surgiu dias depois de Hong Kong ter endurecido as suas regras para pessoas vindas de vários países, o que alterou os planos de viagem após as férias de verão.