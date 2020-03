No âmbito da operação conjunta das autoridades portuguesas para o repatriamento dos cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro, para evitar propagações do novo coronavírus, “tal como nos voos anteriores, os passageiros sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para o voo de regresso”, informa o MAI, em comunicado.

No voo de hoje à noite vão ser transportados 39 passageiros e 239 tripulantes do navio.

O Ministério recorda que se encontravam no navio, que acostou no Porto de Lisboa no passado domingo, 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.

Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e sete titulares de Autorização de Residência em Portugal) desembarcaram na segunda-feira. Na terça-feira desembarcaram 1.015 cidadãos estrangeiros, que regressaram aos seus países em quatro voos. Hoje à tarde, realizou-se outro voo com destino a Marselha, que transportou 141 pessoas (61 das quais tripulantes do navio).

Esta operação, que decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção -Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.