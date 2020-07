Segundo a câmara municipal, no comunicado com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, os mais recentes dois casos que recuperaram da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 são de pessoas da comunidade.

Até domingo, de acordo com os dados do município, já foram dadas como curadas da doença 19 pessoas, nomeadamente 14 na comunidade e cinco funcionários do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), onde surgiu o surto em 18 de junho.

Os casos ativos de covid-19 no concelho de Reguengos de Monsaraz são agora 127 (eram 129 no domingo), dos quais 86 registam-se na instituição, nomeadamente 20 funcionários e 66 utentes, além de 41 na comunidade.

Sobre a propagação na comunidade, o município indicou que “não se registou qualquer caso nos últimos cinco dias”.

O comunicado com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho mostrou também que não se registaram vítimas mortais nas últimas 24 horas, o que aumenta para quatro os dias consecutivos sem mortes resultantes do surto detetado no lar da FMIVPS.