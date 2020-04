De acordo com os dados avançados pela DGS, há 9034 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Há ainda 209 óbitos a registar e 68 recuperações.

No que diz respeito aos óbitos, 2 ocorreram em pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos; 8 em pessoas com idades entre os 50 e os 59 anos; 18 em pessoas com idades entre os 60 e os 69 anos; 45 em pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 136 em pessoas com 80 ou mais anos.

No total registaram-se até hoje 66.895 casos suspeitos, dos quais 52.903 não se vieram a confirmar, ou seja, foram negativos.

Há ainda 4.958 casos a aguardar resultado laboratorial.

Atualmente há 21.798 pessoas em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde.

Há 1042 casos internados, o que representa mais 316 relativamente aos dados de quarta-feira (+43,5%), 240 dos quais nos cuidados intensivos (mais 10, +4,3%). Com estes dados, o aumento é estimado em mais de 40% relativamente aos dados divulgados ontem.

Os sintomas mais comuns são febre (49%), tosse (60%), dificuldade respiratória (19%), cefaleia (28%), dores musculares (33%) e fraqueza generalizada (25%). A informação reportada é referente a 78% dos casos confirmados.

A região mais afetada é a região norte, com 5338 casos de infeção e 107 vítimas mortais. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2207 casos confirmados de infeção e 44 mortes. A região centro conta com 1161 casos de infeção e 55 mortes; o Algarve com 164 casos confirmados de infeção e 3 mortes; o Alentejo com 59 casos de infeção e 0 mortes; os Açores com 57 casos de infeção e 0 mortes, a Madeira 48 casos de infeção e nenhuma morte.

Os concelhos mais afetados são o de Lisboa (594 casos), Porto (556 casos) e Vila Nova de Gaia (418).

No boletim hoje publicado não estão distribuídos por região os casos de recuperação.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 2 de março e que está em estado de emergência, pelo menos, até 17 de abril, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de 950 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 48 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 202 mil são considerados curados.

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.