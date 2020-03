"Todos os casos positivos identificados até ao momento têm uma ligação epidemiológica a áreas com transmissão local desta doença", disse a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, enumerando Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.

A responsável explicou, em videoconferência, que dos sete casos positivos, quatro aguardam ainda confirmação pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"Todos os doentes estão estáveis, não temos nenhuma situação que tenha um quadro severo da doença", disse, indicando que estão internados em quartos isolados numa área do Hospital Central do Funchal destinada à covid-19.

O IASAÚDE corrigiu, por outro lado, a origem dos infetados, apontando agora quatro cidadãos dos Países Baixos (na quinta-feira foram mencionados cinco, mas um obteve posteriormente resultado negativo), uma cidadã madeirense que regressou à região vinda do Dubai, e outros dois cidadãos, cuja nacionalidade não foi referida, oriundos do Reino Unido e da região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Hoje totalizamos 54 casos suspeitos de covid-19 na Região Autónoma da Madeira", afirmou Bruna Gouveia, indicando que 47 foram negativos.

345 pessoas encontram-se em vigilância ativa e 1.112 em autovigilância.