O Egito regista 406 mortos e 5.895 infetados, a África do Sul conta 116 mortos e 5.951 doentes infetados, enquanto Marrocos totaliza 171 vítimas mortais e 4.569 casos e os Camarões contabilizam 61 mortos e 2.069 infetados.

O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (453), em 4.154 doentes infetados.

As ilhas Comores anunciaram na quinta-feira o primeiro caso da doença e, no continente africano, apenas o Lesoto e a República Saarauí continuam sem notificar casos de covid-19.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 257 casos, incluindo o primeiro-ministro no poder e mais três membros do seu Governo, e regista uma morte.

Cabo Verde tem 123 casos e uma morte, e Moçambique tem 79 doentes infetados.

Angola tem 30 casos confirmados de covid-19 e dois mortos, e São Tomé e Príncipe regista 18 casos positivos e uma morte.

A Guiné Equatorial, que está integrada na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém 315 casos positivos de infeção e um morto, segundo o África CDC.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.