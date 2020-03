O número de mortes causadas até agora pelo novo coronavírus nos Estados Unidos (EUA) subiu para 11, com a confirmação do primeiro óbito no estado da Califórnia, segundo divulgaram hoje os 'media' norte-americanos.

A mais recente vítima mortal do surto de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, foi registada perto de Sacramento (Califórnia) e trata-se de uma pessoa idosa que foi diagnosticada após ter regressado de uma viagem de cruzeiro entre São Francisco e o México, indicaram, na quarta-feira, as autoridades locais. A vítima sofria de outros problemas de saúde, segundo as mesmas fontes. Ainda na quarta-feira, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência em toda a região devido ao coronavírus. Esta foi a primeira vítima mortal norte-americana do surto do Covid-19 registada, até à data, fora do estado de Washington. A maioria das outras mortes verificadas até ao momento nos Estados Unidos ocorreu num lar de idosos localizado na área de Seattle, que está a ser alvo de uma investigação, segundo anunciaram hoje as autoridades federais norte-americanas. Até agora, casos de infeção associados ao novo coronavírus, que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China), foram confirmados em 17 estados norte-americanos. Os estados de Washington, Florida e Hawai já declararam o estado de emergência. A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou, até à data, cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal. Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram. Além de cerca de três mil mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha. A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou recentemente o risco para “muito elevado”. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.