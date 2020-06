Portugal regista hoje 1.424 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no domingo, e 32.700 infetados, mais 200, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.410 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

Ajuntamentos de adeptos no regresso do campeonato? "Não vamos deitar a perder aquilo que conquistámos com tanto esforço"

A diretora-geral da Saúde foi questionada sobre uma das notícias de destaque do dia na imprensa desportiva em que Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, anuncia que a claque vai acompanhar a deslocação da equipa até Famalicão e que, fora do estádio, vai apoiar os azuis e brancos durante os 90 minutos.

Graça Freitas relembrou que estão proibidos os ajuntamentos nas redondezas dos estádios e relembrou que "foi uma luta e uma conquista começar o campeonato de futebol", que se inicia no próximo dia 4 de junho.

"Reconhecemos todos que era uma atividade importante do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista até da nossa vida coletiva, faz parte dos nossos hábitos de lazer, mesmo não indo aos jogos assistir", explicou.

Terminar a época em segurança é o mais importante, salientou a diretora-geral, que sublinhou que é importante garantir que "nem adeptos, nem jogadores, nem equipas técnicas se infetam por causa de jogos de futebol".

"Acho que é muito importante ter-se conseguido a retoma e portanto, o nosso apelo, mais uma vez, é a responsabilidade social. Não vamos deitar a perder aquilo que conquistámos com tanto esforço", disse.

A diretora-geral salientou ainda a importância da modalidade para o tecido social português, "para a nossa diversão, também nos precisamos de divertir, mas também para a economia que é muito importante". "Portanto, de facto, um apelo aos adeptos para que assistam aos jogos e que comemorem, mas com as regras", pediu

Questionada sobre se esta época ainda seria possível os adeptos voltarem a assistir a jogos nos estádios, Graça Freitas assumiu que não tinha uma resposta, assumindo que uma mudança do panorama atual "vai depender muito dessa avaliação rigorosa e da avaliação do risco e de medir os prós e os contras".

"Vamos ter de continuar a avaliar muito bem e a monitorizar a progressão da epidemia. Volto a dizer, o vírus não desapareceu da circulação, ele continua a circular, e em cada momento vai ser feita a avaliação do risco. E, como temos feito nestes últimos meses, adaptam-se sempre as medidas ao risco presente e ao risco que nós projetamos que possa acontecer porque isso também é uma coisa muito importante, já percebemos todos que uma coisa é a infeção hoje, os que já se infetaram não têm infeção à data de hoje, mas já estão a incubá-la, e depois o que vai acontecer nos dias seguintes. Portanto nós precisamos de uma medida para monitorar não só o presente, mas também percebendo o que aconteceu para trás e o que poderá acontecer para a frente", explicou Graça Freitas.

O Boletim ao detalhe: apenas sete novo casos não ocorreram na região de Lisboa

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos, há mais 193 casos de infeção (+1,7%).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.760, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 11.335, da região Centro, com 3.747, do Algarve (372) e do Alentejo (259).

Os Açores registam 137 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.

A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (791), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (363), do Centro (239), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 724 vítimas mortais são mulheres e 700 são homens.

Das mortes registadas, 958 tinham mais de 80 anos, 276 tinham entre os 70 e os 79 anos, 126 tinham entre os 60 e 69 anos, 45 entre 50 e 59, 16 entre os 40 e os 49. Há duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 471 doentes estão internados em hospitais, menos três do que no domingo (-0,6%), e estão em Unidades de Cuidados Intensivos os mesmos 64 doentes.

A recuperar em casa estão 11.253 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.409), seguido por Vila Nova de Gaia (1.567), Porto (1.357), Matosinhos (1.280), Braga (1.225) e Gondomar (1.083).

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 326.278 casos suspeitos, dos quais 1.720 aguardam resultado dos testes.

Há 291.858 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 19.552 (mais 143).

A DGS regista também 27.958 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 18.762 são mulheres e 13.938 são homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.479), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.387) e das pessoas com idades entre os 30 e 39 anos (4.953).

Há ainda 4.559 doentes acima dos 80 anos, 4.344 entre os 20 e os 29 anos, 3.569 entre os 60 e 69 anos e 2.610 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 691 casos de crianças até aos nove anos e 1.108 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridaes de saúde.