O autarca avançou que estes dois novos casos são de uma comunidade com condições de habitação “melhores do que as do grupo ainda em quarentena”, o que, para já, “não obriga a que tenham de ser tomadas outras medidas”.

Dos nove casos, sete são de nacionalidade indiana, um de nacionalidade nepalesa e outro de naciionalidade paquistanesa, acrescentou.

Rogério Bacalhau revelou, ainda, a existência de “mais um caso no concelho”, sobre o qual ainda não tem “informação concreta”.

Em relação à comunidade que está em quarentena numa escola, o autarca frisou que as condições foram “melhoradas”, com a retirada dos suspeitos “do pavilhão para salas de aulas”, para que pudessem estar “mais confortáveis e divididos”.

“Os que apresentam sintomas estão numa ala e os que não apresentam estão separados”. A senhora que também está neste grupo de quarentena, passou a ter um espaço só para ela”, destacou o presidente da Câmara de Faro.

Rogério Bacalhau informou que o pavilhão e o ginásio são utilizados para “convívio e refeitório”, onde são servidas refeições duas vezes ao dia, divididas em turnos “para evitar o contacto ao máximo” e que existe também acesso a comida ao longo do dia.

Revelou ainda que a utilização do pavilhão foi uma “situação de recursos de emergência imediata, melhorada depois com a colocação nas salas”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis, um deles no Algarve.

Dos casos confirmados, 894 estão a recuperar em casa e 126 estão internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.

O boletim divulgado pela DGS assinalava 7.732 casos suspeitos até quinta-feira, dos quais 850 aguardavam resultado laboratorial.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, que se prolonga até às 23:59 de 02 de abril.