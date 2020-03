Comícios com transmissão on-line, debate sem a presença do público e votações adiadas: a pandemia, que matou mais de 70 pessoas nos Estados Unidos, afeta profundamente a campanha dos dois pré-candidatos à indicação democrata para desafiar o republicano Donald Trump em novembro.

Apesar de as urnas estarem fechadas amanhã, o secretário de Estado @FrankLaRose buscará uma solução, através dos tribunais, para ampliar as opções de votação para que cada eleitor que deseja votar tenha esta oportunidade em uma data posterior", afirmou o governador de Ohio, Mike DeWine, na noite de segunda-feira no Twitter.

As votações previstas para outros três estados - Arizona, Flórida e Illinois - foram confirmadas, com medidas intensas de precaução.

Na segunda-feira, o presidente Donald Trump considerou "desnecessário" adiar as primárias", mas afirmou que decisão corresponde a cada estado.

Louisiana, Geórgia e Kentucky, que não votariam no fim de março e início de abril, adiaram as primárias para maio e junho. Outros estados podem seguir o exemplo, já que as medidas de prevenção para evitar o contágio do coronavírus estão sendo reforçadas em todo território dos Estados Unidos.

O ex-vice-presidente Joe Biden conquistou mais delegados até o momento, fundamentais para obter a indicação democrata, e está quase 20 pontos na frente de seu rival progressista Bernie Sanders na maioria das pesquisas nacionais.

E o ex-vice-presidente acaba de somar uma vitória no estado de Washington, que celebrou primárias na semana passada, por uma estreita margem de 37,9% contra 36,4% para Sanders.

As votações de terça-feira, portanto, podem representar uma vantagem decisiva para o vice de Barack Obama.

Mas o impacto do coronavírus na campanha, que já registrou mudanças espetaculares, continua sendo imprevisível.

Joe Biden tem o apoio do campo moderado, incluindo vários ex-pré-candidatos democratas e dirigentes influentes. O governador de Illinois, JB Pritzker, afirmou na segunda-feira que Joe Biden é "o candidato adequado para vencer Donald Trump".

Famoso por suas gafes, Biden, 77 anos, teve um bom desempenho no debate democrata de domingo, impedindo que Sanders, 78 anos, conseguisse recuperar a liderança.

Durante o encontro, Biden anunciou que deve escolher uma mulher como candidata a vice-presidente, o que deve ajudar a reunir apoio suficiente entre os democratas que ficaram decepcionados com o fato de que um grupo recorde de pré-candidatos, que reunia uma grande diversidade, terminou com dois homens brancos septuagenários.