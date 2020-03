“É necessário aplicar derrogatórias amplas e pragmáticas por motivos humanitários em relação a essas sanções e acordar autorizações rápidas e flexíveis para obter abastecimentos e equipamentos médicos essenciais”, afirmou a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, num comunicado.

E defendeu na mesma nota informativa: “Neste período crucial, tanto por razões de saúde pública mundial como para apoiar os direitos e as vidas de milhões de pessoas nestes países, as sanções setoriais devem ser atenuadas ou suspensas. Neste contexto de pandemia mundial, dificultar os esforços médicos num país aumenta os riscos para todos nós”.

Michelle Bachelet insistiu no caso do Irão, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus juntamente com a Itália, a China e a Espanha, contabilizando, desde o início desta crise, 1.934 mortos e um total de 24.811 infetados.

Todas as 31 províncias do Irão foram afetadas pela covi-19.

Segundo a Alta Comissária, as informações disponíveis sobre a situação atual no Irão enfatizam o impacto das sanções no acesso a medicamentos e a equipamentos médicos essenciais, como ventiladores e roupa de proteção para os profissionais de saúde.