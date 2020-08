França

A França registou mais 17 mortes nas últimas 24 horas em consequência da covid-19, elevando o total de óbitos para 30.451, anunciou hoje a Direção Geral da Saúde francesa.

​​​​​​​Após um aumento reduzido do número de casos na segunda-feira (493 casos), as autoridades francesas anunciaram que hoje há 2.238 novos casos confirmados.

No total, a França tem 221.267 casos, com os números diários a voltarem aos registados durante o confinamento.

Atualmente há 273 focos de contaminação ativos no país, com 27 novos focos a serem registados desde segunda-feira. Há ainda 28 departamentos em todo o território francês classificados como estando em situação vulnerável moderada a elevada, dando conta da continuação da propagação do vírus.

A taxa de positividade dos testes feitos no país é agora de 3%, um número que continua em alta no país.

Devido a estes números, continuam a ser anunciadas medidas preventivas como a obrigação de utilização de máscara no local de trabalho sempre que não se esteja sozinho num escritório.

Espanha

O Ministério da Saúde espanhol indicou terem sido contabilizados 5.114 contágios de infeções por covid-19, elevando o total para 364.196 desde o início da pandemia.

Madrid notificou uma em cada três das infeções detetadas na véspera.

O total de mortes associados ao novo coronavírus subiu para 28.670, depois de contabilizados os 63 óbitos contabilizados na última semana.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 12 mortos e 1.089 casos de infeção relacionados com a pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, acima das 713 infeções do dia anterior, foi anunciado.

No total, segundo os dados avançados pelo Governo britânico, contabilizam-se 41.381 mortes relacionadas com a covid-19, um número que inclui as pessoas que morreram 28 dias após terem testado positivo.

Porém, os dados publicados pelas agências de estatística britânicas revelam que foram registadas 57.707 mortes no Reino Unido por covid-19.

Perto de 900 pacientes com a doença continuam internados nos hospitais do país.

Só no último dia foram hospitalizados 128 doentes, sendo que 73 dos quais precisam de ventilação assistida.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, anunciou hoje um plano para criar o Instituto Nacional de Proteção à Saúde (NIHP) para substituir a atual Agência de Saúde Pública na Inglaterra.