Numa mensagem em vídeo divulgada esta madrugada, o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, lamenta ainda a primeira morte de uma munícipe de São João de Ovar, na quinta-feira, que estava internada no Hospital de Santa Maria da Feira, e divulga que as duas primeiras residentes infetadas, uma estudante da Feira de 17 anos e a mãe que trabalhava na Yazaki Saltano, já tiveram alta do Hospital São João, no Porto, e estão a recuperar em casa.

Quanto à atividade industrial, o autarca nota que o último despacho do Governo quanto ao estado de calamidade pública no concelho foi “clarificador e inequívoco”, permitindo agora “um cerco sanitário musculado para se ter o mínimo de pessoas a poder entrar e sair da zona protegida pela quarentena geográfica, que é absolutamente decisiva para tentar conter a contaminação – que já todos perceberam que é comunitária”.

Essa clarificação legal vem também “interditar o funcionamento das empresas industriais do município” cuja atividade não seja de primeira necessidade , como a destinada a garantir alimentação a pessoas e animais, por exemplo, e libertar os residentes no concelho da obrigação de se apresentarem ao emprego em empresas externas ao território que não sejam também elas de ação essencial.

O decreto determina ainda que passa a ser permitida a laboração de estabelecimentos de serviços de manutenção e reparação de veículos motorizados, e de apoio a equipamentos informáticos.