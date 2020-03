O plano de evacuação está a ser definido pelo Gabinete de Crise do município do distrito de Aveiro e surgiu na sequência de mais três óbitos locais causados pelo novo coronavírus, entre os quais o de uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.

Considerando que nesse equipamento social residem e trabalham "mais de 100 pessoas", o presidente da câmara municipal, Salvador Malheiro, admitiu preocupação quanto aos elevados riscos de contaminação entre a comunidade sénior, que é o principal grupo de risco em cenário de contágio pela covid-19.

"Perante tudo isto, foram vários os elementos [do Gabinete de Crise da autarquia] que se reuniram com a Santa Casa, no sentido de já podermos sujeitar a testes toda a sua população e estabelecer um plano concreto, muito pragmático, para evacuar, se necessário, todos aqueles espaços", disse Salvador Malheiro.

Essa medida preventiva visa assegurar que, em caso de contágio, tanto os utentes desse lar como os de outros espaços sociais congéneres possam ser transferidos para locais com menor risco de infeção e mais garantia de distanciamento social.

"O certo é que temos mais lares e mais zonas de recolhimento de seniores [no concelho]. Daí a nossa equipa estar a trabalhar para, caso aconteça uma fatalidade como esta ou apenas uma infeção, termos de imediato um plano de ação para poder intervir", adiantou o autarca.