“Vamos criar um call-center na Câmara Municipal com oito funcionários do município que irão contactar as pessoas que podem estar infetadas e em isolamento, procurando dessa forma dar resposta, quer ao nível psicológico, quer de explicações sobre procedimentos, dando-lhes informação útil”, disse à Lusa fonte da autarquia, confirmando que o serviço funcionará “24 horas por dia”.

Criado em parceria com uma “empresa local de desenvolvimento de software”, conforme refere na sua página na rede social Facebook o vereador da autarquia Paulo Ferreira, o novo serviço surge numa altura em que o concelho atravessa uma situação difícil com número elevado de infetados com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Para além deste contacto, a aplicação “enviará automaticamente várias mensagens de voz parametrizadas de acordo com a sua situação (…) permitindo, desde logo, que a pessoa tome conhecimento de que a sua situação está a ser seguida. Esta tranquilização ajudará a encarar o restante período de confinamento com outra segurança. As mensagens serão enviadas através do 962 171 777 (este número não está apto a receber telefonemas ou sms’s), acrescenta a publicação do autarca.

Por outro lado, “este sistema [denominado EMA SAVE COVID] permitirá a interligação entre diferentes entidades, nomeadamente a Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, o ACeS e a Unidade de Saúde Pública, trabalhando todos sob a mesma base de dados, não havendo, por isso, possibilidade de duplicar as tarefas”, lê-se ainda.

Este sistema “terá ainda uma área de acesso para todos aqueles que, estando em casa e na posse de computador ou telemóvel, possam aceder à sua ficha de utente, informar os seus contactos de alto risco, sintomas, ou ainda para pedir qualquer documento necessário à sua situação”, acrescenta.

Na madrugada de domingo, após o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que o concelho de Paços de Ferreira é o caso mais grave, por registar uma taxa de incidência de mais de 4.000 casos por 100 mil habitantes.

Portugal tem atualmente em vigor em 121 concelhos medidas específicas e mais restritivas de combate à pandemia de covid-19 devido à elevada taxa de incidência de casos registada, tendo sido fixado o limite de 240 casos por 100 mil habitantes como limiar para a inclusão nessa lista de concelhos.

“O caso mais grave é o caso de Paços de Ferreira, tem uma taxa de incidência de mais de 4.000 mil casos acumulados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. É uma situação objetivamente muito diferente de um concelho que tenha os 240 e, portanto, vamos muito provavelmente ter que adotar medidas mais diferenciadas para estes concelhos que têm níveis de incidência muitíssimos mais elevados do que outros”, disse o chefe do executivo.

