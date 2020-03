"Conscientes das preocupações manifestadas por toda a comunidade escolar, impõe-se informar que o município, em face da proximidade aos concelhos afetados [Lousada e Felgueiras], manterá a sua decisão de determinar o encerramento dos estabelecimentos escolares na próxima segunda-feira", lê-se num comunicado da câmara municipal.

Hoje, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, têm decorrido várias reuniões, nas quais a câmara espera obter um parecer favorável do delegado de saúde local, no sentido do encerramento das escolas, reforçou fonte da edilidade, em declarações à Lusa.

A autarquia acentua que o Conselho Superior de Saúde Pública anunciou na quarta-feira "que compete às Autoridades de Saúde Locais pronunciarem-se, caso a caso, pelo encerramento dos estabelecimentos escolares".

Na segunda-feira, o presidente da câmara, Humberto Brito, enviou um ofício aos ministérios da Educação e da Saúde, pedindo "o encerramento de todas as escolas do concelho, no âmbito das medidas excecionais para prevenção da propagação do surto epidemiológico".