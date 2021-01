“Não acho que vá surpreender-vos muito esta noite. O confinamento foi estendido por três semanas”, anunciou Rutte, numa conferência de imprensa, estendendo para lá de 19 deste mês o fim das atuais restrições.

“Quase todos vão entender que não havia outra escolha”, acrescentou, salientando que o Governo está também a considerar a imposição de um recolher obrigatório e questionou as autoridades de saúde pública sobre a questão.

De acordo com as condições do confinamento atual, jamais imposto no país, as escolas foram encerradas, o mesmo sucedendo ao comércio não essencial, e é proibido receber mais de duas pessoas em casa.

Nos Países Baixos foram contabilizados quase 880 mil casos de infeção com covid-19 desde o início da pandemia, e mais de 5.000 nas últimas 24 horas.

Meia centena de óbitos no mesmo período elevou o total de mortes para quase 12.500.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.