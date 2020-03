Em comunicado, a autarquia presidida por José Brito informa que, entre hoje e 15 de abril, estarão encerrados o Museu Municipal, o Pavilhão Municipal, a Piscina Municipal, a Biblioteca Municipal e o Espaço Internet.

“Serão canceladas todas as seguintes iniciativas e procedimentos a realizar durante os meses de março e abril”, como a Feira Municipal, as comemorações do feriado municipal (10 de abril), o programa “A Páscoa é em Janeiro” (11 de abril) e o Passeio Pedestre PR8 – “Em abril vai-se da Pampilhosa da Serra para o Cabril” (25 de abril), entre outros eventos.

Neste concelho do distrito de Coimbra foram também adiadas várias “iniciativas organizadas integralmente ou com o apoio município”, com destaque para a Taça de Portugal de Downhill (28 e 29 de março) e a Feira do Livro (15 de abril a 15 de maio.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.