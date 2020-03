A informação foi confirmada à agência France-Presse pelo embaixador José Singer, da República Dominicana, país que deverá presidir ao Conselho de Segurança em abril e que coorganizou a viagem com o Níger e com a França.

O responsável acrescentou que não há uma data prevista para a realização da viagem, dada a evolução incerta da pandemia.

A instabilidade que afeta o Mali começou com o golpe de Estado em 2012, quando vários grupos rebeldes e organizações fundamentalistas tomaram o poder do norte do país durante 10 meses.

Os fundamentalistas foram expulsos em 2013 graças a uma intervenção militar internacional liderada pela França, mas extensas áreas do país, sobretudo no norte e no centro, escapam ao controlo estatal e são, na prática, geridas por grupos rebeldes armados.