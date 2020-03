Para a Parfois “encerrar as lojas” significa um “compromisso com a sociedade e com os consumidores, em tempos difíceis e sem precedentes”.

A empresa indica que vai permanecer em constante contacto com as autoridades competentes para continuar a proceder devidamente nos próximos dias, implementando todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.