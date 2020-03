A pessoa infetada esteve presente nos espetáculos "Concerto de Família - Quatro Famosas Notas Musicais", a 01 de março, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, "O Triunfo da Palavra" e "L'après-midi d'un Foehn", a 06 de março, e "Error 404", a 07 de março, estes três na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, no âmbito do festival Palheta - Robertos e Marionetas, disse à agência Lusa o diretor do Departamento de Saúde Pública Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), João Pedro Pimentel.

A ARSC apela a que os participantes nos eventos ocorridos naqueles concelhos do distrito de Aveiro contactem a Autoridade de Saúde através dos números de telemóvel 910 700 272 ou 910 700 762, uma linha dedicada temporariamente para os frequentadores daqueles eventos.

"As pessoas devem contactar esse número para que lhe sejam transmitidas informações e recomendações sobre como proceder em virtude de, entre os participantes desse espetáculo, ter sido detetado um doente confirmado com infeção pelo novo coronavírus", afirmou João Pedro Pimentel.

Do outro lado da linha estarão delegados de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

"A doença, apesar de poder ser grave, é benigna na maioria das vezes. Contudo, para proteger os doentes e a comunidade e evitar que a doença progrida ou se transmita a outras pessoas é necessário que cada um esteja atento aos sinais e sintomas e siga as instruções que lhe forem dadas", referiu.