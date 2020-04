Na conferência de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19 no país, Graça Freitas assegurou não existir, até ao momento, prova de risco de transmissão do novo coronavírus através do leite materno de mães infetadas, pelo que os seus benefícios recomendam continuar a administrá-lo, mesmo que prescindindo da amamentação ou usando máscara durante a mesma.

A diretora-geral da Saúde notou que esta decisão deve, também, ser articulada entre a mãe e o clínico assistente.

A Associação pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto alertou na quinta-feira a DGS de que há grávidas a ser sujeitas a indução do trabalho de parto e a cesarianas sem indicação clínica devido à pandemia de covid-19.