André está a fazer um trabalho como eletricista no metro de Lisboa e aproveitou uma pausa para ir ao minimercado e comprar algumas coisas que não conseguiu em Moscavide, no vizinho concelho de Loures, onde vive.

“Consegui comprar o que precisava, não houve [fila] nada de especial. Aproveitámos o momento para comprar água, que lá onde moro já está complicado, há alguns mercados pequenos cujo acesso é difícil e depois também não têm os produtos”, diz o jovem, que por norma, mas ainda mais agora, escolhe o comércio local em detrimento das grandes superfícies.

Já Rosário opta por levar “pão e algumas coisas”, para si e para os seus pais. O marido ainda sa para trabalhar, mas os seus filhos, na casa dos 20 anos, não têm saído, assim como os seus pais.

“Não tenho nada em casa e estou a comprar para os meus pais também. Tenho imenso receio do que pode ser decidido mais logo. Nunca tive muita coisa em casa, mas agora é o descalabro com os dois miúdos em casa”, explica, adiantando estar “a tentar evitar ao máximo” sair de casa. Quando o faz, “é o mais cedo possível”.

Aeji, proprietário do minimercado onde André e Rosário fazem hoje as suas compras, conta que tem a loja aberta há 14 anos e vai continuar até ter o que vender.

“Hoje acaba a água e o pão, já não consigo comprar mais. A fruta também tenho de vender mais cara porque também a compro a outro preço. De resto ainda não tenho falta de ‘stock’ nas outras coisas”, diz Aeji.

A rua conhecida como “das esplanadas” em Telheiras tem ainda os cafés abertos, no entanto, as mesas estão despidas de clientes a conviver num dia de quase primavera que, numa outra situação, estariam cheias de pessoas a aproveitar o sol.

Mais à frente, numa outra frutaria, os clientes entram um a um, consoante a sua vez. Mónica explica à Lusa que normalmente sai todos os dias de casa, dado que, atendendo à idade, tem de andar e mexer-se. Agora, porém, evita, porque “dizem que o bichinho gosta dos mais velhos”.

“As lojas onde costumo comprar os alimentos confecionados estão já fechados e tenho de me governar em casa, onde somos dois. Sempre usei o comércio aqui do bairro, hoje levo pão, fruta e mais algumas coisas porque as medidas podem ser mais rigorosas”, explicou.

Maria Rita conta que veio “essencialmente buscar frutas e outras coisas” para ter em casa, mostrando-se apreensiva quanto ao facto de poder ser decretado estado de emergência.

“Não sei como será. Moro aqui e faço compras por aqui, agora até dá mais jeito fazer as compras no comércio tradicional, estamos mais protegidos do que nas grandes superfícies”, afirma.

Tem evitado espaços com muita gente e vai-se protegendo com luvas e máscara.

“Quando chego a casa descalço-me à porta, penduro o casaco na varanda, desinfeto-me e desinfeto aquilo que levo. Isto não é nenhuma brincadeira, há pessoas que ainda não perceberam que isto é muito perigoso”, lamenta Maria Rita.

Um pouco mais à frente, Maria de Lurdes faz as compras “de última hora”, como se de um sábado se tratasse: “Levo legumes frescos que ainda há, não estive à espera muito tempo, mas também não fui ao talho, é onde está mais complicado”.

“É imprevisível dizer se tenho tudo o que preciso em casa, vamos gerindo o dia a dia, não entrar em pânico, apesar de estar apreensiva quanto ao impacto económico da situação”, diz Maria de Lurdes, que já está a trabalhar em casa.

Admite estar apreensiva não só pela situação atual do aumento de novos casos positivos de Covid-19, mas porque a capacidade de resposta “pode não ser suficiente”. Diz ter consciência de que ninguém estava preparado.

“Este não é tempo para críticas, é tempo de dar as mãos e trabalhar”, afirma.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu hoje o Conselho de Estado, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.