Questionado pela Lusa, o gabinete de imprensa do PCP informou, sem mais pormenores, que "para já não estão previstas alterações à agenda" nos próximos dias.

Para sábado, os comunistas têm previsto o comício dos 99 anos do partido, no Centro Cultural e Social de Olival, Vila Nova de Gaia, no Porto, e domingo será um almoço comemorativo com militantes no Seixal, distrito de Setúbal.

Na sexta-feira, o secretário-geral comunista intervém na conferência "O Alentejo tem futuro - Apoiar a base económica, reforçar os Serviços Públicos, criar emprego, aumentar a demografia", que decorre na biblioteca de Cuba, distrito de Beja.

Hoje, por exemplo, o PS adiou todas as eleições para as federações distritais socialistas previstas para sexta-feira e sábado, mantendo ainda a decisão do adiamento dos congressos federativos, devido à pandemia do Covid-19.

Também o PSD anunciou que a direção do partido recomenda a suspensão de atos eleitorais em curso e de reuniões ou assembleias partidárias, tendo sido adotadas medidas preventivas na sede nacional.

Os restantes partidos com assento parlamentar decidiram reduzir a agenda por causa do surto, como medida de prevenção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

Várias universidades e outras escolas decidiram suspender as atividades letivas.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.