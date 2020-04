Mais do que o PCP estar presente nas comemorações do Dia do Trabalhador, o deputado afirmou que a expressão de solidariedade do partido "pode fazer-se de muitas formas" como a apresentação de "múltiplas iniciativas" apresentadas no parlamento com "respostas concretas aos problemas dos direitos dos trabalhadores".

No decreto presidencial que prorroga o estado de emergência até 02 de maio, o Presidente da República afirma, na exposição de motivos, que, "tendo em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos no artigo 4.º, alínea e) do presente decreto".

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, já afirmou que, no atual quadro, "o 1º de Maio assume ainda maior importância (…), devendo ser o momento para a denúncia e reivindicação".

Reconhecendo que "não será possível realizar as manifestações e concentrações que juntariam muitos milhares de trabalhadores em todo o país", Isabel Camarinha prometeu que, mesmo assim, a CGTP irá "dar expressão à indignação, protesto e reivindicações dos trabalhadores nas mais diversas formas", se possível na rua, garantindo as necessárias medidas de proteção e distanciamento.

Durante o debate, que juntou António Filipe, deputado do PCP, Manuel Loff, historiador, Joaquim Dionísio, jurista, Joaquim Judas, médico, o parlamentar comunista admitiu as dúvidas constitucionais dos comunistas quanto ao estado de emergência.

Dado que, segundo António Filipe, que citou o constitucionalista Gomes Canotilho, este estado de emergência, em que o país vive desde março, não estão cumpridos “os pressupostos de perturbação da ordem”.

O PCP começou por abster-se, em março, na votação, no parlamento, sobre o decreto do estado de emergência, mas esta semana optou pelo voto contra na segunda renovação do estado de excepção, argumentando António Filipe pela “sua desnecessidade”.

Repetindo argumentos, afirmou que o Governo tinha bases legais para decretar medidas rigorosas para combater o surto do novo coronavírus.

“Não havia necessidade de declarar” o estado de emergência, disse.

E concluiu que pode “ser perigoso” para a democracia se se “criar a ideia de que, quando há problemas, se declara o estado de emergência”.

O historiador Manuel Loff também criticou o recurso a esta medida de exceção e confessou que o que acha “mais profundamente ofensivo” é manter-se a “suspensão do direito de greve”.

Loff rejeitou ainda, como inaceitável, qualquer tentativa de introduzir mecanismos de geolocalização de pessoas com a infeção que, segundo afirmou, foi adotado na Itália.

E concluiu que “não é preciso ter uma bola de cristal” para antecipar que, havendo um segundo surto epidémico, se recorra de novo ao estado de emergência.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.

(Notícia atualizada às 20:07)