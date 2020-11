“O Penela Presépio é um evento de massas, com muitos visitantes, e não havia condições para cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), pelo que prevaleceu a saúde pública”, justificou Luís Matias.

O autarca salienta que a iniciativa, programada para de 01 de dezembro a 05 de janeiro de 2021, realiza-se em espaço fechado (dentro do castelo), “pelo que o cumprimento das normas da DGS era muito complicado”.

Por outro lado, refere o presidente da Câmara, não é possível, à data, “antecipar as restrições de circulação e de organização de eventos em dezembro”.

“Nem sabíamos se era possível legalmente organizar o Penela Presépio”, sublinha Luís Matias, que espera no próximo ano “ter condições para recuperar o que não foi possível este ano”.

O autarca realça que se trata de uma decisão consensual entre os parceiros sociais e económicos do concelho, e que decorre de uma avaliação contínua do potencial risco provocado pela pandemia da covid-19.

O orçamento do evento será canalizado para o Fundo de Emergência Municipal.

O evento realiza-se desde 2007 dentro das muralhas do castelo de Penela, com um presépio animado com mais de 300 figuras impressas em 3D, que se movem e recriam o início da era cristã e o presépio tradicional português.

Em 2019, e apesar do mau tempo provocado pela depressão Elsa, o Penela Presépio recebeu 40 mil visitantes.