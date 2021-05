A notícia é avançada pelo Público, este sábado, que conta que fonte da ‘task force’ explicou que em alguns locais do país, devido à dificuldade de certos centros de saúde em “encontrar pessoas com mais de 60 anos”, várias pessoas do grupo etário abaixo dessa idade começaram a ser convocadas para a vacinação. De acordo com a fonte citada pela publicação, as doses das vacinas são distribuídas de forma equitativa pelas diversas regiões do país.

No entanto, com o aumento do ritmo da administração de vacinas vai ser alargado e as pessoas a partir dos 60 anos poderão passar a inscrever-se no portal para auto-agendamento já no final da próxima semana ou início da seguinte, segundo revelou à Lusa a task force.

“Tratando-se de um sistema complexo e massivo e que se encontra em transição, optou-se nesta fase inicial abrir o auto-agendamento somente a pessoas com mais de 65 anos, sendo expectável abrir o auto-agendamento para as pessoas com mais de 60 anos no final da próxima semana ou início da seguinte”, especificou a task force citada pela Agência Lusa.

O grupo responsável pela coordenação do plano de vacinação salientou ainda o papel do sistema de autoagendamento através da Internet no aumento do ritmo de vacinação para atingir o objetivo de administração das 100 mil inoculações diárias, cuja marcação era anteriormente centralizada nos serviços de saúde, nomeadamente Administrações Regionais de Saúde (ARS) e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).

“Esta mudança permitiu um incremento muito significativo de agendamentos e a libertação de profissionais de saúde, que se encontravam empenhados no agendamento local, contribuindo de forma muito significativa para o necessário aumento do ritmo de inoculações. Sem esta mudança não seria possível atingir o ritmo de vacinação necessário”, sublinhou a fonte do grupo de trabalho.