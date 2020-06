"Em nome dos laços que unem os dois povos, o Estado Português deve assumir, em todas as instâncias internacionais em que se encontra representado, uma posição de solidariedade com o povo brasileiro, defesa intransigente dos direitos humanos e condenação do Governo de Jair Bolsonaro", refere a petição lançada hoje.

A petição, promovida pelo cineasta Sérgio Tréfaut, que conta com a assinatura de mais de 40 pessoas, tem como título "Pela democracia e contra o genocídio no Brasil", recordando que recentemente centenas de juristas brasileiros, "de todos os quadrantes políticos", assinaram o manifesto “BASTA!”, para exprimirem a sua preocupação pelo futuro da democracia no Brasil.

"O Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungido democraticamente ao cargo de Presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces de nosso sistema democrático, atentando, a um só tempo, contra os Poderes Legislativo e Judiciário, contra o Estado de Direito, contra a saúde dos brasileiros”, afirma-se no texto.

Nos últimos meses, o Governo de Jair Bolsonaro foi alvo de dezenas de denúncias na Organização das Nações Unidas, apresentadas por entidades brasileiras e internacionais, adiantam os promotores da iniciativa em Portugal.