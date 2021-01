“A redução temporária afetará todos os países europeus”, indicou o Instituto de Saúde Pública norueguês.

“Não é conhecido, de momento, o tempo que poderá levar até a Pfizer regressar à capacidade máxima de produção, que será aumentada de 1,3 para dois mil milhões de doses” por semana, segundo a mesma fonte.

Pfizer garante vacinas no primeiro trimestre

Ursula Van der Leyen informou, na conferência conjunta com o primeiro-ministro António Costa, a partir de Lisboa, que falou com com o Presidente da Pfizer, que confirmou o atraso na produção de vacinas, mas que com a expansão da produção iria ser compensado este atraso, cumprindo assim as entregas previstas no primeiro trimestre.

[Notícia atualizada às 15:36]