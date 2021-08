Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Castelo Branco refere que o Conselho de Administração da ALBIGEC, em articulação com a autoridade local de saúde, “decidiu proceder ao encerramento imediato destas instalações [complexo de piscinas de Alcains], como forma de prevenção e, assim, garantir a segurança de todos os seus utilizadores”.

A decisão foi tomada “em virtude do surgimento de casos positivos de coronavírus SARS-COV-2 (covid-19) entre funcionários afetos à piscina municipal de Alcains”.

Segundo a autarquia, a reabertura deste espaço de lazer, que devia estar em funcionamento até ao dia 12 de setembro, “ficará dependente da evolução da situação”.

“Aos detentores de bilhetes de ingresso já adquiridos, será possibilitada a entrada em data posterior, após a reabertura do equipamento, ou, excecionalmente, o referido ingresso também será válido na Piscina Praia de Castelo Branco”, lê-se na nota.

Os utentes que prefiram a restituição do valor do bilhete “poderão dirigir-se à Piscina Praia de Castelo Branco ou aguardar pela reabertura do Complexo de Piscinas Municipais de Alcains”.

Os interessados podem ainda contactar a ALBIGEC através do ‘e-mail’ geral@albigec.pt ou pelo telefone 272 348 320.

A covid-19 provocou pelo menos 4.430.846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.645 pessoas e foram contabilizados 1.020.546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.