Em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explica que a decisão foi tomada na sexta-feira, "atendendo à situação epidemiológica a nível mundial e a que têm vindo a aumentar os casos de infeção em Portugal, com o alargamento progressivo da sua expressão geográfica".

"A situação de alerta de âmbito municipal abrange todo o território municipal do concelho de Idanha-a-Nova e vigora até 09 de abril de 2020, podendo ser prorrogada em função da evolução da situação epidemiológica nacional e do concelho de Idanha-a-Nova", lê-se na nota.

A autarquia determinou ainda, no âmbito da situação de alerta, a adoção de um conjunto de medidas preventivas, de caráter excecional.

Estas medidas preveem que todas as pessoas que se desloquem do estrangeiro e/ou que se desloquem de território nacional para o concelho de Idanha-a-Nova, com a intenção de ali residir temporariamente, "deverão cumprir o isolamento social".