Em declarações à Lusa, Ana Isabel Ribeiro, estudante de doutoramento no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, explicou hoje que o projeto Quarentena Académica surgiu com o propósito de “ajudar a esclarecer as dúvidas e queixas dos estudantes do Ensino Superior”, face à pandemia da covid-19.

“Entre o nosso grupo de amigos, íamos tirando duvidas sobre o Ensino Superior ou trocando queixas de situações que estávamos a passar, ou de amigos nossos, ou amigos de amigos, e percebemos que as dúvidas eram semelhantes”, referiu.

O projeto, criado há cerca de duas semanas por um grupo de cinco amigos, conta já com mais de 200 dúvidas e preocupações de estudantes do Ensino Superior de todo o país.

“Já recebemos mais de 200 queixas através da plataforma e tantas outras através das redes sociais Facebook e Instagram”, afirmou a jovem, adiantando que ao grupo de amigos juntaram-se também “mais de 100 alunos” que, neste momento, ajudam a monitorizar as preocupações colocadas.

“A Quarentena Académica serve como uma rede de solidariedade de alunos para alunos, mas também para esclarecer dúvidas e ajudá-los em queixas que tenham e situações pelas quais estão a passar”, explicou Ana Isabel Silva.

Segundo a jovem, as principais dúvidas dos estudantes, que na generalidade são “semelhantes”, assentam sobretudo em quatro temas: a “incógnita do processo de avaliação”, a falta de equipamentos e materiais, o “excesso de trabalhos” e as propinas.

“A maior queixa que nos tem chegado e mais nos tem preocupado é efetivamente a questão das propinas. Chegam-nos histórias de alunos que conseguiram, apesar das dificuldades, entrar no Ensino Superior e, com esta crise, temos receio que desistam ou fiquem com uma dívida enorme por pagar”, referiu.