“A Capitania fez um edital a dar nota da interdição da prática de atividades desportivas e de lazer nas praias de Espinho, Gaia, Porto e Matosinhos e, agora, está a dar conta desse edital às pessoas, a alertá-las para a necessidade de cumprirem as recomendações das autoridades de saúde”, sublinhou Cruz Martins.

As praias de Espinho, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Porto, assim como as fluviais ao longo do rio Douro, estão, desde hoje, interditadas à prática de qualquer atividade desportiva ou de lazer.

Por este motivo, a polícia marítima está agora a dar nota dessa interdição às pessoas, alertando-as para a necessidade de evitar aglomerados.

O comandante lembrou que o principal objetivo desta interdição prende-se com a “necessidade de contenção do novo coronavírus”, lembrando que apesar do bom tempo as pessoas não podem, nem devem vir para as praias.

Nesta primeira fase, a Polícia Marítima está numa espécie de “sessão de esclarecimentos”, mas depois, caso as pessoas não cumprirem, e sejam negligentes poderão vir a incorrer numa contraordenação por infração ao edital da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, cujas multas podem ir dos 400 euros aos 2.500, vincou.