“As dificuldades crescentes que se têm sentido no normal funcionamento das atividades letivas e a preocupação em assegurar condições idênticas para todos os estudantes, independentemente da escola ou da sua morada, aconselham a alteração das medidas que têm estado em vigor”, justifica o Politécnico do Porto (P.Porto) num comunicado publicado na quarta-feira à noite na sua página da Internet.

Face à declaração do Covid-19 como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), alteraram-se as circunstâncias que permitiam manter a regularidade das atividades letivas nas escolas, com as exceções conhecidas da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculos (ESMAE), no Porto, cujas atividades letivas já tinham sido suspensas na semana passada, e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), no campus 3, na zona do Tâmega e Sousa, encerrada esta semana, refere o P.Porto.

Além das atividades letivas presenciais, foram suspensos o funcionamento de bibliotecas, salas de estudo e espaços de convívio, bem como congressos, seminários e outros eventos, nomeadamente os que envolvam pessoas externas ao P.Porto.

Todas as atividades desportivas e culturais nas instalações do P.Porto e o atendimento presencial ao público, em todas as escolas e serviços, também estão suspensos.

No comunicado assinado pelo presidente da instituição, João Rocha, lê-se ainda que se mantêm em funcionamento a cantina do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), os bares dos Serviços Comuns (SC) e do campus 2 (localizado na linha fronteiriça da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, que alberga a Escola Superior de Media Artes e Design e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo), encerrando-se todas as outras unidades alimentares.