O Ministério da Saúde polaco contou também nas últimas 24 horas 575 mortes relacionadas com a covid-19 no país, de 38 milhões de habitantes.

O anterior recorde de casos diários era de 27.875 infeções, registado a 7 de novembro.

Segundo os especialistas, o número real de casos pode ser bastante mais elevado, dado que a Polónia só testa as pessoas que já têm sintomas da doença.

O ministro da Saúde, Adam Nieszielski, declarou hoje que a situação era particularmente grave em Mazovie, a região do centro da Polónia onde se encontra a capital, Varsóvia, e na região industrial da Silésia (sul).

“Infelizmente, estes sinais de hoje obrigam-nos a refletir seriamente no reforço das restrições”, declarou Nieszielski ao ‘site’ Wirtualna Polska.

O primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, indicou na véspera que devem ser anunciadas novas restrições até quinta-feira.

“Quanto mais pessoas seguirem as regras e forem vacinadas, mais cedo terminará a terceira vaga”, insistiu.

No início do mês, a Polónia reimpôs uma série de restrições para combater a vaga de infeções, nomeadamente o encerramento de todas as escolas, centros comerciais e salas de espetáculos.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019 na China, provocou pelo menos, 2,7 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço da agência France Presse.