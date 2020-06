"A fronteira da Madalena, em Lindoso, à semelhança das demais fronteiras do Alto Minho, é um dos principais pontos de passagem fronteiriço do Norte do país para a província de Ourense, na Galiza, causando grandes constrangimentos às centenas de trabalhadores transfronteiriços que diariamente utilizavam este ponto de passagem, ao setor agrícola e da restauração existente, assim como constitui um bloqueio à enorme circulação de transporte de mercadorias que entram em Portugal por via da fronteira da Madalena e de Portugal para o exterior", afirmou o presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho (PSD).

Na posição hoje divulgada através da página oficial do município no Facebook, o autarca social-democrata considera que a abertura de novos pontos de passagem entre municípios do distrito de Viana do Castelo e a Galiza, deixando de fora a fronteira da Madalena, é uma "enorme injustiça para com Ponte da Barca, mesmo depois de o município se ter prontificado a colaborar na vigilância da fronteira depois desta ter sido vandalizada por várias vezes".

"Foi solicitado ao primeiro-ministro e ao ministro da Administração Interna a abertura urgente de um novo ponto de passagem na fronteira da Madalena, em Lindoso, pelo menos para a passagem de trabalhadores transfronteiriços, no sentido de não continuar a penalizar em tempo e dinheiro a sua mobilidade nas deslocações pendulares casa-trabalho, utilizando para o efeito o mesmo fundamento e procedimentos entretanto adotados pelos Governos de Portugal e Espanha na reposição dos demais pontos de passagem no Alto Minho", sustenta augusto Marinho.

Na quinta-feira, Portugal e Espanha acordaram a abertura, a partir de segunda-feira, de mais quatro pontos de passagem na fronteira, nomeadamente em Melgaço, Monção, Vila Nova de Cerveira, e Miranda do Douro.