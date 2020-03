Num esforço conjunto da câmara municipal e das juntas de freguesia está a ser constituída uma bolsa de voluntários, divulgou hoje a autarquia, garantindo que está a “acompanhar atentamente todos os casos que vão surgindo no âmbito do surto de covid-19”.

Contudo, “consciente do aumento potencial das necessidades da população do concelho” numa “fase difícil para toda a comunidade”, o município pretende “reforçar as equipas que estão na linha da frente”.

Para tal, foi lançado um apelo à população para que possa “manifestar a sua solidariedade e disponibilidade”, aderindo ao voluntariado para ajudar IPSS, lares, pessoas isoladas geograficamente ou que necessitem de outro tipo de apoio.

De acordo com a informação municipal, as necessidades mais prementes envolvem a prestação de cuidados de higiene pessoal e limpeza de habitações e instalações, administração de alimentação e apoio a acamados.

Os voluntários podem inscrever-se através do e-mail rede.social@municipio-portodemos.pt ou pelo telefone 244 499 638.