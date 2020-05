O primeiro caso foi comunicado pela ministra da Saúde, Marta Temido, em 02 de março, cerca de três meses depois de terem sido anunciados os primeiros casos na China, onde começou o surto num mercado em Wuhan que rapidamente se propagou pelo mundo, paralisou a economia dos países e levou a “uma guerra” para obter máscaras cirúrgicas e outros equipamentos essenciais para conter a sua disseminação.

Três meses passados, Portugal regista 1.396 mortos e 32.203 casos de infeção resultantes da covid-19, declarada no dia 11 de março pela Organização Mundial da Saúde como pandemia pelos “níveis alarmantes de propagação e inação”.

Os números colocam Portugal no 14.ºlugar a nível mundial no número de óbitos por um milhão de habitantes, à frente de países como o Brasil ou a Alemanha, e no 19.º no número de casos, com 3.043 casos por milhão de habitantes, mais do que, por exemplo, a França, segundo dados da plataforma EyeData Covid-19, um projeto da agência Lusa e da Social Data Lab, referentes a 27 de maio.

Dez dias após o anúncio dos primeiros casos foi noticiado o primeiro doente recuperado no Hospital de São João, no Porto. Atualmente, 19.186 foram dados como curados em Portugal e cerca de 2,2 milhões no mundo.

A luta contra esta doença pôs o mundo em suspenso e obrigou os países a tomarem medidas de emergência. Os portugueses foram obrigados a ficar em casa, as escolas e universidades encerraram, muitas empresas colocaram os funcionários em teletrabalho, outras recorreram ao ‘lay-off’, o turismo parou e a maioria dos voos foi anulada.

As visitas a instituições de saúde, lares e prisões foram cortadas e os hospitais tiveram de se reorganizar para acolher os doentes com covid-19. Cancelaram consultas e cirurgias não urgentes e recorreram à teleconsulta para continuar a acompanhar os doentes.

Cerca de 540 mil consultas hospitalares e 51 mil cirurgias ficaram por realizar entre 16 de março e o final de abril, face ao mesmo período de 2019, bem como 840 mil consultas nos centros de saúde e cerca de 400 mil episódios de urgência, um trabalho que os hospitais já começaram a recuperar, mas com uma dificuldade acrescida: o medo dos doentes em regressar.

Também o número de vacinas administradas em Portugal caiu quase para metade em abril, comparativamente ao mesmo mês do 2019, o que levou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a fazer vários apelos para a vacinação.

Apesar de algumas vozes críticas às medidas de confinamento impostas pelo Governo em 19 de março, especialistas da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) consideram que foram essenciais para o SNS adquirir equipamentos de proteção individual, aumentar a capacidade de testar e lidar com o aumento da procura hospitalar e de cuidados intensivos causada pela pandemia.

Para os especialistas, "Portugal atuou cedo” ao decretar o confinamento quando ainda só tinha registado 62 casos e nenhum óbito e os portugueses aderiram às medidas, reduzindo a sua mobilidade em cerca de 80%.

As medidas de confinamento contribuíram para que, na primeira quinzena de abril, Portugal tivesse registado menos 5.568 casos (-25%), menos 146 mortes (-25%) e menos 519 (-69%) internamentos em cuidados intensivos do que seria de esperar se não tivessem sido decretadas, salienta.

Durante este período acentuaram-se as desigualdades sociais. Em Portugal, tal como noutros países, aumenta o desemprego e o número de pessoas com fome. As instituições sociais registam um grande aumento da procura.

Na política, a crise causada pela covid-19, que já matou cerca de 365 mil pessoas e infetou cerca de seis milhões em 196 países e territórios, abriu um período de tréguas.

“Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência”, disse em março o primeiro-ministro, António Costa, sublinhando que “não há o partido do vírus e o partido do antivírus”.

A situação mais preocupante neste momento é na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde tem crescido o número de infetados, uma situação já comentada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa: A “fotografia” da situação do país “é favorável”, “não há uma situação de descontrolo” nesta região, mas sim de “atenção e preocupação”.

A 03 de maio foi decretada em Portugal a situação de calamidade, após três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março,

Esta nova fase de combate à covid-19 previa o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

A 18 de maio entraram em vigor novas medidas, entre as quais a retoma das visitas nos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias começou no sábado e a abertura da época balnear está prevista para 06 de junho, apesar de muitos portugueses já terem ido a banhos.

Na sexta-feira, o Governo aprovou novas medidas para entrarem em vigor em 01 junho, com destaque para a abertura dos centros comerciais (à exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que continuarão encerrados até, pelo menos, 04 de junho), dos ginásios ou das salas de espetáculos.

Por todo o mundo, cientistas trabalham à procura de uma vacina e de medicamentos contra a covid-19, alguns dos quais já estão na última fase de testes antes da aprovação definitiva.

*Por Helena Neves, da agência Lusa