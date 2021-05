O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o R(t) abaixo de 1 (no verde) o país manter a retoma das atividades. Caso ultrapasse estas linhas — passando para as zonas laranja e vermelha — o desconfinamento é travado. Tal tem acontecido a nível local, mas pode acontecer a nível nacional.

* Dados atualizados a 3/05/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS)