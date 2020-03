O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou para 41 esta terça-feira. A DGS regista ainda 375 casos suspeitos, estando 83 a aguardar resultado laboratorial.

No boletim divulgado, a Direção-Geral de Saúde refere também a existência de 667 contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde.

Em Portugal, existem dois casos importados de Espanha, cinco de Itália e um da Alemanha/Áustria. No total, registam-se seis cadeias de transmissão ativas.

A nível da localização, existem 27 casos no norte do país, dois no centro, dez na região da Lisboa e dois no Algarve. Até ao momento não há registo de qualquer vítima mortal no país.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.