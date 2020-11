Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.553 mortes e 230.124 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos menos 2.919 casos.

A DGS indica que das 81 mortes registadas nas últimas 24 horas, 43 ocorreram na região Norte, 21 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro, quatro no Alentejo e duas no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 3.028 pessoas (menos 12 que ontem) e destas estão 431 em cuidados intensivos (mais cinco do que ontem).

No boletim, a Direção-Geral da Saúde precisa que a 16 de novembro houve uma atualização do sistema de tecnologia de análise de dados provenientes do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), tendo sido atualizado o número cumulativo de casos confirmados e recuperados nessa data.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 80.817 contactos, menos 14.537 em relação a segunda-feira, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 7.290 doentes, num total de 149.445 desde o início da pandemia, em março.

O boletim ao detalhe

A região Norte é a que regista a maioria dos novos casos (66% da totalidade), tendo sido reportados 2.941 nas últimas 24 horas, totalizando 116.966 casos de infeção e 1.650 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 812 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 81.621 ocorrências e 1.323 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 353 casos de infeção, contabilizando-se agora 21.406 e 444 mortos.

No Alentejo foram registados mais 243 novos casos de covid-19, totalizando 4.547 e 83 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 65 casos de infeção, somando 4.238 casos e 36 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 11 novos caso nas últimas 24 horas, somando 625 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 27 casos nas últimas 24 horas, contabilizando 721 infeções e dois óbito.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

Em relação ao sexo dos casos confirmados, 101.427 são homens e 124.201 são mulheres. Restam 4.496 casos com sexo por identificar. O boletim refere que estes casos de sexo desconhecido se encontram sob investigação,

"uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática".

Em relação aos óbitos, 1.813 eram homens e 1.740 eram mulheres.

[Atualizada às 16:28]