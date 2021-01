Portugal contabilizou hoje 152 mortes relacionadas com a covid-19 em 24 horas, e 10.385 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa altura em que as notícias dão conta de vários hospitais sob pressão, o número de internamentos dispara e atinge novo máximo. Estão hospitalizadas 4.889 pessoas (+ 236 do que no sábado) e destas 647 (+ 9) estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

É também o décimo dia consecutivo que se verifica mais de 100 óbitos e o quinto consecutivo acima dos 10 mil casos.

Assim, no que diz respeito ao aumento de casos de infeção detetados, a região de Lisboa e Vale do Tejo é onde se verifica o maior aumento (+ 4.190), seguindo-se a região Norte (+ 3.448). Segue-se o Centro (+1.862), Alentejo (+388), Algarve (+348) Madeira (+118) e Açores (+31).

Já o maior número de mortes foi registado na região de Lisboa (+ 59). Imediatamente a seguir, ao contrário do que é habitual, a zona com mais óbitos não foi a região Norte (+ 33), mas sim a zona Centro (+42). Segue-se posteriormente o Alentejo (+12), o Algarve (+3) e (+3) Madeira.

Existem mais 4.387 doentes recuperados (406.929 desde o início da pandemia). Verifica-se também um aumento de casos ativos de infeção nas últimas 24 horas, ou seja, 5.846. No total, estão 134.011 pessoas com o vírus.

Boletim em detalhe

Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 4.190 novas infeções, contabilizando-se até agora 184.063 casos e 3.174 mortes.

A região Norte registou 3.448 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 256.208 casos de infeção e 3.718 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.862 casos, acumulando-se 73.351 infeções e 1.402 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 388 casos, totalizando 18.200 infeções e 400 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 348 novos casos, somando 12.460 infeções e 119 mortos.

A Madeira registou 118 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.607 infeções e 26 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 31 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.912 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 247.437 homens e 302.185 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 179 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.608 eram homens e 4.253 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.