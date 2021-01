Este sábado, Portugal contabilizava 885 novos casos por milhão de habitantes (média a sete dias). O país apenas atrás de Israel, que é o primeiro da tabela, com 958 novos casos por milhão de habitantes, e antes da Irlanda, com 840.

Na sexta-feira, Portugal contabilizava 867 novos casos por milhão de habitante, mais do que os 752 do Reino Unido e um número um pouco menor do que os 882 da Irlanda.

Relativamente aos óbitos, Portugal surge em quarto lugar na taxa por milhão de habitantes (média a sete dias). O país que regista mais mortes por milhão de habitantes (média móvel a sete dias) é a República Checa, com 16,5, seguindo-se o Reino Unido, com 16,3, a Eslováquia, com 15,2, e Portugal com 14,12.

créditos: DR

Portugal contabilizou 152 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, e 10.385 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.889 pessoas, mais 236 do que no sábado, das quais 647 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove, novos máximos em ambos os casos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 8.861 mortes associadas à covid-19 e 549.801 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 134.011 casos, mais 5.846 do que no sábado.