A Proteção Civil Nacional enviou mensagem para quem está em Roma, com o aviso de que a Praça de São Pedro encerra às 17h00 (menos uma em Portugal) esta sexta-feira. Também o acesso à Basílica de São Pedro, onde está a decorrer o velório do Papa Francisco vai terminar mais cedo, com a fila a ser encerrada às 18h00.

De recordar que, ao início da noite desta sexta-feira, acontece a cerimónia para fechar o caixão do Papa Francisco, que decorre de forma privada, apenas com presença de alguns membros da Igreja.

Foi também divulgado um mapa com informação útil para quem pretende ver o cortejo fúnebre do Papa Francisco no sábado, até à Basílica de Santa Maria Maior.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

O seu corpo está desde quarta-feira em câmara ardente, a ser velado por fiéis, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O funeral está marcado para as 10h00 locais (9h00 de Lisboa) de sábado.