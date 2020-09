Dos novos casos, 273 registaram-se na região do Norte, em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 179 casos, Alentejo mais 35, no Algarve 33 e na região Centro mais 29 casos.

A Madeira registou mais um caso e os Açores mais dois.

Das 13 mortes registadas, 10 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e 3 no Norte.

O boletim de hoje indica que há 511 pessoas em internamento (mais 14 do que ontem) e destes 63 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (menos 1 do que ontem).

Ao dia de hoje, registam-se 21.069 casos ativos e 45.596 doentes recuperados (mais 192 do que ontem).

No que respeita aos contactos sob vigilância, nas últimas 24 horas há menos 26 pessoas nesta situação.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.912 mortes e 68.557 casos de infeção.